Поисковые системы в России обяжут удалять ссылки на пиратский контент

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Поисковые системы будут обязаны удалить пиратские ссылки в течение шести часов после появления их в специальном реестре, сообщает газета "Ведомости".

Согласно документу, правообладатели смогут выбирать компанию, одобренную Роскомнадзором, которая будет вести реестр пиратских ссылок.

После одобрения такой компании надзорным ведомством поисковики должны будут в течение 10 дней подключиться к реестру и удалять пиратские ссылки. Число реестров ограничено не будет. Поправки в закон "Об информации" подготовили российские телекомпании, онлайн-кинотеатры и IT-компании.

В июле глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что проект антипиратского закона внесут в Госдуму до конца месяца, но пока этого не произошло. В связи с этим компании договорились продлить антипиратский меморандум 2018 года. Он предполагает создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом, которые будут передавать правообладатели.

Жаров назвал подписание меморандума историческим моментом. По его мнению, теперь Рунет должен стать самым чистым пространством от пиратства в мире.