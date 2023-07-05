Эксперт рассказал, почему нельзя долго оставлять телефон на солнце

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Долгое пребывание смартфона под лучами солнца может навредить устройству, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на преподавателя Московской школы программистов (МШП) Кирилла Ситнова.

"Если вы оставите смартфон под прямыми лучами экраном или блоком камер вверх, может произойти выгорание матрицы камеры либо выгорание пикселей на дисплее, что актуально для экранов с OLED-матрицами. Также не стоит надолго оставлять гаджет на открытой поверхности под лучами солнца. Иначе повысится температура смартфона, а это негативно повлияет на его состояние. Чем выше температура аккумулятора, тем быстрее он изнашивается", – отметил он.

Эксперт добавил, что изнашивание аккумулятора приведет к ускоренному саморазряду смартфона. Кроме того, может возникнуть коррозия электродов в батарее. Исходя из этих соображений, Ситнов также порекомендовал не играть в мобильные игры на жаре.

Он предостерег от зарядки гаджета на улице от внешних аккумуляторов. По словам эксперта, летняя жара может привести к перегреву аккумулятора смартфона и пауэрбанка. К тому же, как отметил Ситнов, пауэрбанк может взорваться, если сильно нагреется на солнце.

Ранее эксперты предостерегли от охлаждения смартфона с помощью холодильника. Они назвали такой способ "шутливым советом". Как отметили специалисты, предотвратить перегрев телефона может удаление ненужных приложений и очистка кэша.