СМИ назвали сроки появления PlayStation 5 в продаже

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Фото: depositphotos/inmicco
Дефицит на приставки нового поколения от Sony и Microsoft может продлиться до середины 2022 года. Об этом сообщает издание Game Rant.
Уточняется, что самые крупные производители полупроводников, такие как Foxconn, AMD и Nvidia, столкнулись с нехваткой компонентов для выпуска процессоров. Так, в приставках PlayStation 5 и Xbox Series X/S специалисты используют графические процессоры от AMD, что оказывает влияние на задержку сроков появления консолей в продаже.
Глава Foxconn Янг Лю (Young Liu) сообщил, что компания поставит партнерам на 10% меньше оборудования, чем планировалось раньше. В соответствии с внутренним отчетом корпорации, который раскрыли СМИ, дефицит на полупроводники может продлиться до середины 2022 года, так как в настоящее время спрос на 10–30% превышает предложение. Проблемы с доступностью видеокарт AMD и Nvidia, очевидно, не решат до 2022 года.
Ранее сообщалось, что компания Sony Interactive Entertainment (SIE) отзывает из магазина PlayStation Store игру Cyberpunk 2077, релиз которой состоялся 10 декабря после семи лет ожидания.
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