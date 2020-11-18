Несколько станций метро Лондона переименовали в честь выхода PlayStation 5

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Несколько станций метро Лондона были временно переименованы в связи с выходом PlayStation 5, сообщили в компании Transport for London.

В официальном аккаунте компании в Twitter рассказали, что четыре остановочных пункта получили новые названия. В частности, Mile End будет называться Miles End. Так звали героя из игры о Человеке-пауке.

Станцию Seven Sisters переименуют в Gran Turismo 7 Sisters, а West Ham временно будет носить название Horizon Forbidden West Ham в честь игры Horizon Forbidden West.

Остановочный пункт Lancaster Gate получит наименование Ratchet and Clankaster Gate, что отсылает к главным героям игры о Рэтчете и Клэнке. Изменения будут действовать до конца ноября.

Кроме того, станции метро в центре города поменяли свой облик. Сообщается, что круглые вывески подземки заменили на логотипы кнопок от пульта консоли. Акция продлится 48 часов.

PlayStation 5 поступил в продажу с 12 ноября в семи странах, включая США. 19 ноября ее можно будет приобрести в других странах мира. Пользователи имели возможность с 17 сентября оформить предзаказ на PlayStation 5. Сообщалось, что стоимость продукции составит 499 долларов.