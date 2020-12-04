Sony выпустит PlayStation 5 с двумя видеокартами

Фото: youtube.com/Concept Creator

На смену недавно вышедшей PlayStation 5 может прийти консоль с двумя графическими процессорами. Патент на игровую приставку подала компания Sony, сообщает РИА Новости.

По схеме, которую предлагают разработчики, для одновременного рендеринга одного кадра или разделения на две части будут работать два видеоускорителя. Выходом HDMI будет управляться только один из графических процессоров. Это позволит воспроизводить игры с более высоким качеством.

PS5 вышла совсем недавно, поэтому о сроках выпуска PlayStation 5 Pro пока не сообщается.

PlayStation 5 поступили в продажу с 12 ноября в семи странах, включая США. Пользователи имели возможность с 17 сентября оформить предзаказ на PlayStation 5. Сообщалось, что стоимость приставки составит 499 долларов.