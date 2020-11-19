В России стартуют продажи приставки PlayStation 5

Фото: twitter.com/ps5console

В России в четверг, 19 ноября, стартуют продажи новых игровых приставок PlayStation 5, сообщает сайт "Аргументы и факты".

В представительстве корпорации Sony Corporation в РФ рассказали, что купить консоль можно только в интерне-магазине в связи с пандемией COVID-19.

"Откажитесь от планов посетить или занять очередь в магазинах", – говорится в сообщении корпорации.

Ранее сообщалось, что несколько станций метро Лондона временно переименуют в связи с выходом PlayStation 5. В частности, Mile End будет называться Miles End. Так звали героя из игры о Человеке-пауке.

PlayStation 5 поступили в продажу с 12 ноября в семи странах, включая США. Пользователи имели возможность с 17 сентября оформить предзаказ на PlayStation 5. Сообщалось, что стоимость приставки составит 499 долларов.