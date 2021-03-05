Глава Минцифры опроверг возможность отключения россиян от интернета

18:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в министерстве не допустят отключения части россиян от интернета из-за отсутствия согласованного решения по радиочастотам. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы обязательно договоримся про переходный период и не позволим, чтобы граждане даже на самое небольшое время остались без доступа в интернет", – заявил Шадаев.
При этом он признал, что в действительности силовые ведомства пока не согласовали продление разрешений на частоты в ряде регионов для предоставления услуг домашнего интернета. Он уточнил, что на этих частотах интернетом пользуются менее 100 тысяч абонентов.
"Одновременно Минцифры совместно с операторами связи проработаны меры по недопущению отключения этих абонентов за счет организации их подключения другими способами. Отключение абонентов будет происходить только в случае наличия альтернативного способа их доступа к интернету на условиях не хуже ранее предоставленных", – заверил Шадаев.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что операторам в ближайшие дни придется отключить свои сети из-за окончания действия разрешений на частоты 3,4–3,6 ГГц 11 марта.
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