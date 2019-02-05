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05 февраля, 21:41

Facebook разрешил удалять отправленные сообщения

технологии

05 февраля, 21:41

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Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Facebook ввел функцию удаления отправленного сообщения в своем мессенджере. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на представителя соцсети.

В течение 5 февраля опция должна появиться в обновленной версии приложения. Примечательно, что на удаление отправленного сообщения отведено всего 10 минут. Позже воспользоваться этой функцией не получится.

Представитель Facebook уточнил, что функция появится на устройствах на iOS и Android.

Издание напомнило, что такая возможность изначально была у основателя социальной сети Марка Цукерберга. В самой соцсети такую функцию у Цукерберга объясняли необходимостью предотвратить утечки.

Весной минувшего года за такие преференции Facebook подвергся критике, после чего объявил, что удалит опцию у своего владельца, пока она не станет доступна другим пользователям.

Ранее стало известно, что пользователи WhatsApp могут прочесть удаленные сообщения. В этом им поможет функция резервного копирования, по умолчанию установленная в мессенджере.

технологии

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