Facebook разрешил удалять отправленные сообщения

Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Facebook ввел функцию удаления отправленного сообщения в своем мессенджере. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на представителя соцсети.

В течение 5 февраля опция должна появиться в обновленной версии приложения. Примечательно, что на удаление отправленного сообщения отведено всего 10 минут. Позже воспользоваться этой функцией не получится.

Представитель Facebook уточнил, что функция появится на устройствах на iOS и Android.

Издание напомнило, что такая возможность изначально была у основателя социальной сети Марка Цукерберга. В самой соцсети такую функцию у Цукерберга объясняли необходимостью предотвратить утечки.

Весной минувшего года за такие преференции Facebook подвергся критике, после чего объявил, что удалит опцию у своего владельца, пока она не станет доступна другим пользователям.

Ранее стало известно, что пользователи WhatsApp могут прочесть удаленные сообщения. В этом им поможет функция резервного копирования, по умолчанию установленная в мессенджере.