В Госдуме призвали создать аналог "родительского контроля" для чиновников

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В России следует создать аналог "родительского контроля" для чиновников, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. Парламентарий сказал об этом, когда комментировал предложение о запрете госслужащим использовать зарубежные мессенджеры.

Хамзаев высказался в поддержку указанной инициативы.

"Я бы расширил: использовать в том числе иностранные браузеры, заходить на сомнительные сайты и прочее. Считаю, что для чиновников должен быть свой своеобразный барьер "родительского контроля", когда переход на тот или иной сайт будет невозможен", – передает РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что российским госслужащим хотят запретить использование иностранных мессенджеров в личных целях. С инициативой выступил замглавы думского комитета по безопасности Анатолий Выборный.

Парламентарий объяснил, что последствия утечки конфиденциальных сведений могут быть необратимы. Это особенно важно для госслужащих, которые имеют доступ к документам для служебного пользования и прочим секретным бумагам, подчеркнул он. По его мнению, необходимо усилить цифровую безопасность и не дать злоумышленникам ни малейшего шанса.



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