Новый гендиректор Twitter Параг Агравал объявил о реорганизации компании

14:55
Фото: depositphotos/Mactrunk
Новый генеральный директор Twitter Параг Агравал объявил о реорганизации компании. Об этом сообщает The Washington Post.
Отмечается, что Агравал уведомил сотрудников Twitter о грядущих переменах. По его словам, компания сосредоточится на "четком принятии решений, повышении уровня ответственности и исполнительности подчиненных, чтобы наилучшим образом мотивировать их для достижения общих целей".
Так, сотрудники отделов, отвечающих за проектирование, дизайн и разработку продуктов будут перераспределены по трем новым направлениям: потребительского продукта, дохода и технологий.
Кроме того, в рамках реорганизации к концу года компанию покинут главный инженер Майкл Монтано и главный дизайнер Дэнтли Дэвис.
Об планирующихся изменениях Twitter уже сообщила в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
О том, что Джек Дорси покинул пост генерального директора американской компании Twitter Inc стало известно 29 ноября. На освободившуюся должность совет директоров единогласно назначил Парага Агравала, ранее работавшего техническим директором компании.
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