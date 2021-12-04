Новый гендиректор Twitter Параг Агравал объявил о реорганизации компании

Фото: depositphotos/Mactrunk

Новый генеральный директор Twitter Параг Агравал объявил о реорганизации компании. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что Агравал уведомил сотрудников Twitter о грядущих переменах. По его словам, компания сосредоточится на "четком принятии решений, повышении уровня ответственности и исполнительности подчиненных, чтобы наилучшим образом мотивировать их для достижения общих целей".

Так, сотрудники отделов, отвечающих за проектирование, дизайн и разработку продуктов будут перераспределены по трем новым направлениям: потребительского продукта, дохода и технологий.

Кроме того, в рамках реорганизации к концу года компанию покинут главный инженер Майкл Монтано и главный дизайнер Дэнтли Дэвис.

Об планирующихся изменениях Twitter уже сообщила в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

О том, что Джек Дорси покинул пост генерального директора американской компании Twitter Inc стало известно 29 ноября. На освободившуюся должность совет директоров единогласно назначил Парага Агравала, ранее работавшего техническим директором компании.