Instagram и Facebook восстановили работу после сбоя

Фото: depositphotos/prykhodov

Социальная сеть Instagram восстановила работу после крупного сбоя. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте соцсети.

"И мы вернулись! Проблема была исправлена, поэтому, если раньше у вас были затруднения с личными сообщениями, теперь все должно быть в порядке", – отмечается в сообщении.

В пресс-службе соцсети также поблагодарили пользователей за терпение.

Как отмечает портал Downdetector, который занимается отслеживаем функционирования крупных сетевых ресурсов, число жалоб на сбои в работе соцсети Facebook значительно уменьшилось.

Ранее о сбоях в работе Instagram и Facebook сообщили пользователи из ряда стран. О неполадках в основном информировали жители США, Франции, Германии, Великобритании, Канады, Польши и России.