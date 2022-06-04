Российские бизнесмены намерены производить 3D-принтеры для печати импортных автозапчастей

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Линейку российских 3D-принтеров для печати иностранных компонентов и запчастей для автомобилей планируют запустить отечественные предприниматели, сообщает RT.
Уточняется, что данный проект намерены представить в треке Национальной технологической инициативы в рамках летнего форума в Москве "Сильные идеи для нового времени".
"Что касается расходных полимерных материалов, то для 3D-печати очень важны их стабильные и неизменные свойства. Отечественные производители сырья пока не наладили стабильного производства подобных материалов. В лабораториях сейчас разрабатываются различные полимерные композиции или добавки", – отметил лидер проекта, заместитель начальника отдела развития инновационной деятельности управления инвестиций и инноваций Липецкой области Максим Ланских.
По его словам, использование 3D-технологий даст возможность компенсировать образовавшийся дефицит оригинальных запчастей для транспортных средств. При этом следует увеличивать внедрение аддитивных технологий в российскую автомобильную промышленность, добавил он.
Авторы проекта добавили, что в настоящее время для оборудования и расходников для 3D-печати преимущественно используется иностранная сырьевая и элементная база.
Ранее генеральный директор ГК "АВТОDOM" Андрей Ольховский заявил, что в России ожидается подорожание автомобилей на 20% в нынешнем году.
По его словам, на рынке сохраняется нестабильность, вызванная переносом планирования поставок автомобилей на вторую половину года, ухудшением ситуации с производством комплектующих и влиянием курса рубля. Ольховский предположил, что ситуация ухудшится во втором полугодии.
Автоэксперты оценили ситуацию с запчастями для машин
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