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Экономика

08:23

Российские бизнесмены намерены производить 3D-принтеры для печати импортных автозапчастей

технологииэкономикаавто

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Линейку российских 3D-принтеров для печати иностранных компонентов и запчастей для автомобилей планируют запустить отечественные предприниматели, сообщает RT.

Уточняется, что данный проект намерены представить в треке Национальной технологической инициативы в рамках летнего форума в Москве "Сильные идеи для нового времени".

"Что касается расходных полимерных материалов, то для 3D-печати очень важны их стабильные и неизменные свойства. Отечественные производители сырья пока не наладили стабильного производства подобных материалов. В лабораториях сейчас разрабатываются различные полимерные композиции или добавки", – отметил лидер проекта, заместитель начальника отдела развития инновационной деятельности управления инвестиций и инноваций Липецкой области Максим Ланских.

По его словам, использование 3D-технологий даст возможность компенсировать образовавшийся дефицит оригинальных запчастей для транспортных средств. При этом следует увеличивать внедрение аддитивных технологий в российскую автомобильную промышленность, добавил он.

Авторы проекта добавили, что в настоящее время для оборудования и расходников для 3D-печати преимущественно используется иностранная сырьевая и элементная база.

Ранее генеральный директор ГК "АВТОDOM" Андрей Ольховский заявил, что в России ожидается подорожание автомобилей на 20% в нынешнем году.

По его словам, на рынке сохраняется нестабильность, вызванная переносом планирования поставок автомобилей на вторую половину года, ухудшением ситуации с производством комплектующих и влиянием курса рубля. Ольховский предположил, что ситуация ухудшится во втором полугодии.

Автоэксперты оценили ситуацию с запчастями для машин

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