Эксперт поддержал инициативу ввести льготу на ввоз машин из других стран для физлиц

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Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович назвал позитивным предложение ввести льготу для граждан на ввоз автомобилей из-за рубежа.
"По бюджету это серьезно не ударит, но это доступ к качеству жизни людей, поэтому я считаю, что это позитивное предложение", – приводит RT его слова.
Эксперт добавил, что из-за санкций в России образовался искусственно вызванный дефицит на импортные непродовольственные товары, а для доступности к потребительским товарам нужно снизить ставку по пошлине.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести льготную ставку пошлины для граждан на ввоз автомобилей из других государств.
Ввоз автомобилей из других стран Сухарев назвал удобной альтернативой, однако отметил, что сейчас в РФ действуют высокие пошлины. Владельцы новых машин, ввозимых из-за границы, должны платить от 48 до 54% от стоимости транспортного средства, если с момента его выпуска прошло не более 3 лет.
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