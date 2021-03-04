Россияне сообщили о сбоях в работе Google и YouTube

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Фото: depositphotos/prykhodov
Сбой в работе сервисов Google зафиксировали пользователи из России. Об этом сообщает портал Downdetector, который специализируется на отслеживании функционирования крупных сетевых ресурсов.
По данным сервиса, россияне уже передали свыше 1,2 тысячи отчетов о сбоях в работе Google.
Чаще всего пользователи жалуются на проблемы в функционировании поискового сервиса на основном сайте. О такой проблеме заявили 96% опрошенных. Еще 4% респондентов испытали трудности при входе в учетную запись.
Сбой также затронул работу видеохостинга YouTube. Об этом свидетельствуют свыше 1,5 тысячи отчетов российских пользователей.
75% опрошенных жалуются на проблемы при загрузке веб-сайта YouTube. При этом 13% не могут открыть свою страницу, а у 11% не получается просматривать видеоролики.
Ранее сбой произошел в работе социальной сети "ВКонтакте". Большинство пользователей остались недовольны загрузкой сайта.
19 февраля в работе "ВКонтакте" также произошли неполадки. Большая часть заявлений о сбоях пришлась на Москву и Санкт-Петербург.
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