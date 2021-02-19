Сбой произошел в работе Facebook

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Сбой случился в работе социальной сети Facebook. Об этом сообщает портал Downdetector, который специализируется на отслеживании функционирования крупных сетевых ресурсов.

По имеющимся данным, неполадки фиксируются в США, Великобритании, Германии и Австралии после 04:27 по московскому времени. Российские пользователи на сбои не жаловались.

Downdetector уточняет, что у большей половины пользователей из зарубежных стран (52%) возникли проблемы в работе приложения. При этом 32% опрошенных не смогли войти в мессенджер. Еще 14% респондентов остались недовольны проблемами с лентой новостей.

Ранее на проблемы в работе соцсети "ВКонтакте" пожаловались более 1 900 пользователей. Все они сообщали об ошибках в работе сайта.