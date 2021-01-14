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Технологии

02:15

Сбой произошел в работе Instagram

технологии

Фото: depositphotos/InkDropCreative

В работе социальной сети Instagram произошел сбой. Такие данные предоставил портал Downdetector, который специализируется на отслеживании функционирования крупных сетевых ресурсов.

По данным сервиса, чаще всего на неполадки жалуются жители США, Польши, Великобритании, Германии и Канады.

Почти половина пользователей (45%) заметила сбои в работе сайта Instagram. Еще 40% респондентов заявили о проблемах с новостной лентой. Кроме того, 14% опрошенных испытали сложности с просмотром историй.

Ранее пользователи пожаловались на сбой в работе Skype. На неполадки при использовании сервиса для видеозвонков жалуются в том числе и в Москве.

4 января пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе сервиса. О проблемах с подключением сообщили почти 11 тысяч пользователей.

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