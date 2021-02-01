Сбой произошел в работе соцсети "ВКонтакте"

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Сбой произошел в работе социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщается на портале Downdetector, который отслеживает неполадки на крупных сайтах и в цифровых сервисах.

Отмечается, что на проблемы в работе соцсети пожаловались более 1 900 пользователей. Все они сообщают об ошибках в работе сайта.

По данным Downdetector, 74% пользователей соцсети жалуются на трудности с загрузкой сайта. Еще у 22% посетителей сайта возникли неполадки в момент отправки сообщений. Также некоторые пользователи столкнулись с затруднениями при входе в свой аккаунт.

Ранее в январе был зафиксирован сбой в работе мессенджера WhatsApp и социальных сетей Instagram и Facebook. Пользователи жаловались на проблемы с авторизацией и работой новостной ленты.

