Сбой произошел в приложении "Сбербанк онлайн"

Фото: downdetector.ru

Некоторые клиенты "Сбербанка" могут испытывать трудности при входе в мобильное приложение и проведении операций в нем, сообщает РИА Новости.

Согласно данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, затруднения в работе приложения начались примерно в 18:00 по московскому времени.

Порядка 79% пользователей мобильного банка сообщили о проблеме со входом в систему. Часть клиентов (около 12%) обратили внимание на затруднения при переводе денег. Еще 7% жалоб касаются невозможности произвести оплату со счета.

Сбои отмечаются как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в других городах РФ.

Накануне о неполадках сообщили пользователи сервисов "Тинькофф банка". 90% клиентов не смогли войти в систему.

