Сбой произошел в работе соцсети "ВКонтакте"

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Сбой произошел в работе социальной сети "ВКонтакте". Об этом говорится на портале Downdetector.ru, который сообщает о неисправностях на популярных сайтах и в мобильных приложениях.

Порядка 75% пользователей указали на то, что не могут адекватно пользоваться сайтом. Еще в 16% случаев оказались осложнены отправка и получение сообщений.

Кроме того, 8% пользователей сообщили о невозможности зайти в свой аккаунт.

Большая часть заявлений о неполадках приходится на Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, проблемы с работой соцсети отмечаются еще в ряде регионов РФ.

В ночь с 18 на 19 февраля сбой также произошел в работе социальной сети Facebook. Неполадки фиксировались в США, Великобритании, Германии и Австралии после 04:27 по московскому времени.

