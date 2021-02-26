Сбой произошел в работе соцсети "ВКонтакте"

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Пользователи социальной сети "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Уточняется, что сбои начались в 17:36 по московскому времени. Большинство пользователей – 70 процентов – недовольны загрузкой сайта. Еще 26 процентов жалуются на доставку сообщений, а 3 процента имеют проблемы со входом в аккаунт.

Неполадки затронули пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара и других городов России.

Ранее, 19 февраля, в работе соцсети "ВКонтакте" также произошел сбой. Большая часть заявлений о неполадках пришлась на Москву и Санкт-Петербург.

