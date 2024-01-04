В США подросток первым в истории прошел игру "Тетрис"

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Подросток из американского штата Оклахома Уиллис Гибсон первым в истории полностью прошел оригинальную версию игры "Тетрис". Об этом сообщает издание The New York Times.

Так, 13-летний Уиллис умудрился дойти до 157-го уровня игры, на котором игра начинает "зависать" при счете 999999 из-за программных ограничений.

Сам подросток рассказал, что невероятно рад своему достижению. По его словам, в "Тетрис" легко начать играть, однако сложно добиться мастерства.

В декабре американская видеоигровая компания Rockstar Games выпустила первый официальный трейлер шестой части игры Grand Theft Auto. В видеоролике показали виды мегаполиса Вайс Сити – виртуального аналога Майами, в котором и будут происходить действия игры. Выход игры запланирован на 2025 год.

До этого в Совете по правам человека при президенте РФ заявили, что России необходимо выпускать свои видеоигры вместо их запрета. В СПЧ отметили, что введение запрета на компьютерные игры не поможет достучаться до детей.

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