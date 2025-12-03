03 декабря, 17:40Технологии
В Android появится функция пометки срочных звонков
Фото: depositphotos/bloomua
Google начала тестировать в приложении Phone by Google ("Вызовы") новую опцию, позволяющую помечать исходящие звонки как срочные в Android, сообщает Android Authority.
Функция под названием Call Reason ("Причина звонка") поможет пользователям не пропускать важные вызовы, предоставляя дополнительный контекст. Перед звонком нужно активировать специальный переключатель, после чего у абонента на экране появится отметка "Срочно".
Если такой звонок все же останется без ответа, напоминающая пометка сохранится в истории вызовов. На данном этапе функция работает только с номерами, сохраненными в контактах, что снижает риск злоупотреблений со стороны спамеров.
Однако это не единственное новшество, которое Google готовит для приложения "Вызовы". Ранее в APK-файлах были представлены сведения о системе Expressive Calling ("Выразительный звонок"), включающей анимации и эмодзи. Они будут отображаться у принимающего звонок пользователя.
Сроки выхода Call Reason и Expressive Calling пока не раскрываются.
Кроме того, в Android обнаружили вирус Sturnus, который способен считывать содержимое экрана устройства и обходить системы защиты, шифрования. Эксперты отмечают, что Sturnus получает доступ к сообщениям в Telegram и Signal, а также собирает пароли, анализирует данные банковских приложений, просматривает переписки и другие данные, хранящиеся на смартфоне.
По словам специалистов, вирус маскируется под Google Chrome и другие приложения. Предполагается, что он распространяется через АРК-файлы, загружаемые из ненадежных источников.