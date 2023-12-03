Миллиардер Брэнсон заявил, что больше не намерен вкладывать деньги в Virgin Galactic

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Британский миллиардер Ричард Брэнсон не намерен вкладывать средства в основанную им компанию Virgin Galactic, которая осуществляет суборбитальные коммерческие полеты. Об этом сообщает газета Financial Times.

Как заявил миллиардер, у компании Virgin Galactic уже есть 1 миллиард долларов для дальнейшей деятельности. При этом он отметил, что по-прежнему заинтересован в компании, которая, по его словам, показала состоятельность используемых технологий.

Ранее Virgin Galactic сообщила, что со следующего года на 18 месяцев приостановит коммерческие полеты и сосредоточится на разработке нового космолета Delta. Предыдущий космолет Unity с 2018 года совершил 10 успешных полетов и может осуществить еще 1-2 в начале 2024 года.

При этом, несмотря на то что пассажиры платят по 450 тысяч долларов за билет в космическое путешествие, компания остается убыточной.

В апреле 2024 года стало известно, что компания Virgin Orbit Ричарда Брэнсона обанкротилась. Гендиректор компании Дэн Харт сообщил, что активы компании составляют 243 миллиона долларов. В это же время сумма задолженности по состоянию на 30 сентября 2022 года – 153,5 миллиона долларов.