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Космическая компания Virgin Orbit Ричарда Брэнсона обанкротилась. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

По оценкам Forbes, состояние компании по запуску малых спутников составляет 3 миллиарда долларов.

В заявлении гендиректор Дэн Харт сообщил, что Virgin Orbit считает путь признания банкротства наилучшим для завершения эффективной продажи с максимальной стоимостью. Он отметил, что активы компании составляют 243 миллиона долларов. В это же время сумма задолженности по состоянию на 30 сентября 2022 года – 153,5 миллиона долларов.

По данным CNBC, Virgin Orbit не была в состоянии обеспечить финансирование. В конце марта этого года компания приняла решение об увольнении 85% персонала – порядка 675 сотрудников.

Ранее сообщалось, что банковский холдинг First Citizens Bank&Trust Company выкупит все вклады и кредиты американского банка Silicon Valley Bank (SVB), объявившего о банкротстве.

Регулятор указал, что в ходе сделки, прошедшей 26 марта, холдингу удалось приобрести активы Silicon Valley Bridge Bank на 72 миллиарда долларов со скидкой в 16,5 миллиарда долларов. Активы еще на 90 миллиардов долларов, находящихся в ценных бумагах и других активах, останутся под управлением FDIC.

До этого стало известно, что один из крупнейших банков США Silicon Valley Bank обанкротился всего за двое суток. Это стало самым крупным банкротством банка в США со времен финансового кризиса в 2008 году.



"Деньги 24": банкротство американских банков

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