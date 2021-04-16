Эксперт рассказал о нюансах процедуры банкротства

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Проведение процедуры банкротства во внесудебном дистанционном порядке через сайт госуслуг расширяет возможности граждан, однако такой формат может создать и много неудобств, заявил адвокат Владимир Соболев.

"У нас сейчас госуслуги дают широкий спектр возможностей для человека. Я в принципе противник таких серьезных вещей, как банкротство, чтобы можно было проводить дистанционно. Все равно огромное количество людей не будет до конца понимать весь смысл, поэтому это будет просто потеря времени", – заявил он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По мнению адвоката, такой формат процедуры банкротства может допустить нарушение прав как банков, так и физлиц. Он отметил, что количество обращений по данному вопросу к юристам в последнее время заметно выросло.

"Люди тоже достаточно часто дают друг другу в долг. Кредитор имеет право запросить у госорганов информацию о наличии имущества у должника. Число людей, обращающихся ко мне с вопросом, что они хотят обанкротиться, возросло в разы. Обращались они массово с небольшими суммами, то есть миллион рублей, а банкротство в судебном порядке можно от полумиллиона было", – пояснил Соболев.

По его словам, часто граждане не в полной мере осознают последствия банкротства. Нередко этим спешат воспользоваться мошенники.

"К сожалению, на рынке юруслуг, кроме профессиональных специалистов, есть много мошенников. Они забывают рассказать клиенту, что банкротство может быть без списания долга, что могут отменять сделки, совершенные должником ранее. Процедура через госуслуги имеет конкретную специфику. Обращаются больше, а люди не понимают последствий", – заключил специалист.

Ранее финансовый аналитик рассказала о способах выхода из тяжелой долговой ситуации. Она отметила, что выбираться из долговой ямы все равно придется, однако прежде необходимо трезво оценить свои перспективы на ближайшие полгода или год. Когда очевидно, что переломить негативные тенденции не удастся, то стоит задуматься о банкротстве.