Названы простые способы уберечь ноутбук от перегрева

12:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Чтобы избежать поломок и проблем с ноутбуком, вызванных его перегревом, необходимо следовать шести простым, но эффективным правилам, сообщает Business Insider.
Специалисты советуют не блокировать вентиляционные отверстия компьютера, поскольку именно они обеспечивают необходимую циркуляцию воздуха внутри его корпуса. Для создания достаточного свободного пространства вокруг воздухозаборников они рекомендуют держать включенный ноутбук на твердой плоской поверхности.
Также сообщается, что вентиляционные отверстия и вентиляторы ноутбука необходимо регулярно чистить от скапливающейся пыли, которая может заблокировать воздушные потоки внутри компьютера и спровоцировать его перегрев.
Кроме того, при работе на компьютере рекомендуется использовать специальную охлаждающую подставку, которая выполняет роль внешнего вентилятора.
Пользователи также должны помнить и об оптимальном использовании ресурсов компьютера, а именно – не пользоваться слишком ресурсоемкими программами и приложениями, которые могут перегрузить процессор и другие компоненты ноутбука, заявили эксперты.
В некоторых случаях следует внести изменения в настройку производительности ноутбука, чтобы уменьшить нагрузку на его компоненты и не допустить перегрева системы, уточнили специалисты.
Помимо этого, пользователям посоветовали регулярно выключать ноутбук на некоторое время, чтобы дать ему остыть.
Ранее руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин рассказал, как защитить ноутбук и продлить срок его службы на фоне более активного использования в период дистанционки. Эксперт сообщил, что в первую очередь надо настроить адекватное энергопотребление ноутбука.
Также он посоветовал проверять, какие приложения работают в фоновом режиме, и порекомендовал по возможности подключить опцию сохранения экономии заряда батареи. По его словам, она снижает яркость экрана и блокирует фоновую синхронизацию.
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