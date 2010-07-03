Смартфоны научились выявлять заболевания глаз быстрее врачей

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Новое приложение для смартфона CRADLE (Computer Assisted Detector of Leukoria) способно выявлять болезни глаз быстрее офтальмологов. Об этом сообщает портал Engadget.

CRADLE доступно на Android и iOS. Используя камеру смартфона, это приложение на базе искусственного интеллекта помогает обнаружить различные глазные болезни – от катаракты до ретинобластомы.

По информации Engadget, программу обучили диагностике на основе 53 тысяч фото. На кадрах были изображены 40 детей, половина из которых – с различными глазными заболеваниями. В 16 случаях программа определила недуг в среднем за 1,3 года до того, как диагноз поставили врачи. Столь ранняя диагностика может спасти человеку жизнь при наличии злокачественных образований, отмечают специалисты.

CRADLE может выявить заболевания у людей любого возраста, хотя лучше всего подходит для детей. При этом, по словам разработчиков, программа не станет альтернативой профессиональному медобследованию, это лишь повод обратиться к врачу.

Ранее врачи оценили вред книг с дополненной реальностью. По словам врача-окулиста Вячеслава Куренкова, нагрузка на глаза при просмотре книг с 3D- или 4D-контентом не выше, чем при чтении обычной книги. Если у ребенка нет предрасположенности к глазным заболеваниям, то такое чтение ему не повредит, считает эксперт.