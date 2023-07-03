Новое поколение AirPods Pro сможет измерять температуру тела – СМИ

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В новое поколение беспроводных наушников AirPods Pro от Apple внедрят несколько медицинских технологий. Об этом в статье для Bloomberg рассказал известный инсайдер Марк Гурман.

Так, наушники якобы научатся измерять температуру тела: для этого в них встроят специальные датчики. Собранные таким образом данные будут, как ожидается, точнее, чем те, что позволяют получить некоторые модели Apple Watch. Благодаря новым датчикам AirPods в том числе смогут определять признаки заболевания у человека, сообщает издание.

Кроме того, в обновленных AirPods может появиться функция проверки здоровья слуха: наушники смогут воспроизводить разные тона и звуки, чтобы определить, насколько хорошо их слышит человек. Между тем слабослышащие люди и вовсе смогут использовать их как слуховой аппарат, передает СМИ.

Тем не менее представленные новые наушники будут нескоро, уверен Гурман, поскольку цикл их обновления составляет три года.

В начале июня Apple представила гарнитуру дополненной реальности под названием Vision Pro. Прибор, напоминающий очки, смешивает реальный мир с цифровым и позволяет просматривать фильмы, играть в игры и общаться с другими людьми.



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