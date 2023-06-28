Линейка iPhone 14 с момента выхода подешевела в РФ в среднем на 12% – СМИ

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В России все модели линейки смартфонов iPhone 14 от Apple подешевели в среднем на 12% с момента их выхода осенью прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ретейлеров.

Сильнее всего в цене упали топовые модели, на которые приходится большая часть продаж. Например, iPhone 14 Plus с накопителем на 128 гигабайт подешевел на 23%, до 82,4 тысячи рублей, а iPhone 14 Pro на 1 терабайт – на 9%, до 153 тысяч рублей.

В "М.Видео – Эльдорадо" объяснили, что на ситуацию с ценами влияют курс валют и логистические издержки. В МТС между тем уточнили, что ретейлерам впервые за долгое время пришлось завозить iPhone "по-серому", из-за чего цены были изначально завышены. Тем не менее позже логистику поставок удалось наладить.

Ранее Apple анонсировала обновленный App Store для iOS. У магазина приложений изменился дизайн, а на его главной странице теперь будет высвечиваться реклама после блока с подборкой полезных программ.

В России возник переизбыток iPhone