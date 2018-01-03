Apple запустила акцию по замене старых аккумуляторов iPhone на месяц раньше

3 января, 23:39
Фото: ТАСС/Juarez/DPA
Компания Apple запустила акцию по замене аккумуляторов iPhone на месяц раньше заявленного срока.
О том, что при замене батареи смартфон будет работать быстрее, стало известно из сообщений на популярном форуме Reddit, сообщает "Российская газета".
Акция действует для владельцев iPhone 6 и моделей старше. Аккумулятор, гарантийный срок которого уже вышел, можно поменять с большой скидкой: за 29 долларов вместо 79.
В конце декабря компания Apple официально извинилась за намеренное замедление работы ряда старых моделей iPhone. Apple подтвердила информацию о занижении скорости работы некоторых моделей iPhone, включая iPhone 6, 6s и SE. С обновлением ОС эти изменения затронут и iPhone 7.
Ранее стало известно, что на Apple подали в суд за умышленное замедление старых моделей iPhone. Первый иск подал Стефан Богданович из Лос-Анджелеса, обвинивший компанию в использовании этой функции как уловки, чтобы ежегодно увеличивать число пользователей.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: