Apple запустила акцию по замене старых аккумуляторов iPhone на месяц раньше

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Компания Apple запустила акцию по замене аккумуляторов iPhone на месяц раньше заявленного срока.

О том, что при замене батареи смартфон будет работать быстрее, стало известно из сообщений на популярном форуме Reddit, сообщает "Российская газета".

Акция действует для владельцев iPhone 6 и моделей старше. Аккумулятор, гарантийный срок которого уже вышел, можно поменять с большой скидкой: за 29 долларов вместо 79.

В конце декабря компания Apple официально извинилась за намеренное замедление работы ряда старых моделей iPhone. Apple подтвердила информацию о занижении скорости работы некоторых моделей iPhone, включая iPhone 6, 6s и SE. С обновлением ОС эти изменения затронут и iPhone 7.

Ранее стало известно, что на Apple подали в суд за умышленное замедление старых моделей iPhone. Первый иск подал Стефан Богданович из Лос-Анджелеса, обвинивший компанию в использовании этой функции как уловки, чтобы ежегодно увеличивать число пользователей.