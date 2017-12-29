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Общество

29 декабря, 12:46

Apple извинилась за намеренное замедление работы старых iPhone

гаджеты техника общество

Фото:PA Images/ТАСС/Yui Mok

Компания Apple официально извинилась за намеренное замедление работы ряда старых моделей iPhone.

"Мы знаем, что некоторые из вас чувствуют, что Apple подвела вас. Мы приносим свои извинения", – цитирует комментарий компании РИА Новости. В Apple пояснили, что обновление iOS 10.2.1, которое было выпущено примерно год назад, целенаправленно замедляет модели iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE. Это делается для того, чтобы возросла продолжительность работы батареи, что позволяет снизить риск внезапных отключений iPhone, отметили представители компании.

"Хотя эти изменения могут остаться незамеченными, в некоторых случаях пользователи могут столкнуться с большим временем запуска приложений и другими проявлениями сниженной производительности", – говорится в сообщении. Компания пообещала пользователям старых смартфонов снизить цены на замену батарей в США на 50 долларов. А очередное обновление iOS, которое появится в начале следующего года, позволит владельцам iPhone лучше следить за состоянием аккумуляторов.

Ранее стало известно, что на Apple подали в суд за умышленное замедление старых моделей iPhone. Первый иск подал Стефан Богданович из Лос-Анджелеса, обвинивший компанию в использовании этой функции как уловки, чтобы ежегодно увеличивать число пользователей.

В декабре Apple подтвердила информацию о занижении скорости работы некоторых моделей iPhone, включая iPhone 6, 6s и SE. С обновлением ОС эти изменения затронут и iPhone 7.

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