За умышленное замедление старых айфонов на Apple подали в суд

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Судебные иски против Apple инициировали в США после того, как в компании рассказали, что намеренно понижают тактовую частоту процессоров в старых моделях смартфонов.
Первый иск подал Стефан Богданович из Лос-Анджелеса. По его словам, решение Apple о замедлении работы старых iPhone для защиты электронных компонентов никогда не запрашивалось у пользователя. Кроме того, Богданович обвинил компанию в использовании этой функции в качестве уловки, чтобы ежегодно увеличивать число пользователей. Он собирается добиться выплаты компенсации от Apple и прекращения подобной практики. Пять человек подали федеральный иск в городской суд против компании, назвав случившееся "обманчивой, аморальной и неэтичной практикой", нарушающей законы о защите прав потребителей.
Адвокат Джеймс Влахакис заявил, что Apple пренебрегла лояльностью клиентов. По его мнению, компании должны понимать, что, тратя с трудом заработанные деньги, люди ожидают нормальной работы устройства. В Apple же скрывали, что старые модели смартфонов замедляли, сообщает сайт "Комсомольской правды". Представители Apple комментариев не давали.
Ранее компания подтвердила информацию о занижении скорости работы предыдущих моделей iPhone. Делается это, чтобы избежать потери мощности, которая происходит со временем. Изменения затронули iPhone 6, 6s и SE, а с обновлением ОС коснутся и iPhone 7.
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