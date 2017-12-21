Компания Apple признала, что занижает скорость работы предыдущих моделей iPhone

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Компания Apple подтвердила, что занижает скорость работы предыдущих моделей смартфонов iPhone.

"Наша цель заключается в предоставлении нашим покупателям лучшего опыта, включая общую производительность и более долгий срок службы устройств", – заявили в компании.

По данным газеты The Wall Street Journal, чтобы избежать потери мощности, которая происходит со временем, компания внесла изменения в операционную систему iOS, чтобы она замедляла выполнение определенных задач. Эти изменения коснулись моделей iPhone 6, 6s и SE, а с обновлением ОС появится и на iPhone 7.

Ранее сообщалось, что компания Apple собирается закрыть магазин музыки iTunes в начале 2019 года.

Как сообщают СМИ, на фоне того, что в последнее время упали продажи треков iTunes, руководство компании решило, что модель потребления музыки изменилась, поэтому нужно запустить собственный стриминговый сервис в рамках Apple Music. Он должен создавать конкуренцию для SoundCloud, YouTube и Spotify.