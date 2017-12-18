Apple закроет iTunes в 2019 году

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Компания Apple собирается закрыть магазин музыки iTunes в начале 2019 года, сообщает портал Weraveyou.

Как сообщают СМИ, на фоне того, что в последнее время упали продажи треков iTunes, руководство компании решило, что модель потребления музыки изменилась, поэтому нужно запустить собственный стриминговый сервис в рамках Apple Music. Он должен создавать конкуренцию для SoundCloud, YouTube и Spotify.

Уточняется, что когда iTunes закроют, все купленные пользователями программы композиции будут перенесены в Apple Music.

Недавно Apple Music рассказали, что слушали россияне в 2017 году. Песня "Тает лед" группы "Грибы" стала самой популярной песней года в России по версии iTunes.

Второй по популярности стала песня британца Эда Ширана "Shape of you", на третьем месте – "Despacito" Луиса Фонси. Клип на эту песню летом 2017 года получил статус самого просматриваемого видео в истории Youtube.

В перечне любимчиков россиян также Rag'n'Bone Man с песней "Human", Loboda ("Твои глаза"), Макс Барских ("Туманы"), и Imagine Dragons ("Believer").