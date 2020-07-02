В WhatsApp появятся новые функции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций. В частности, пользователи после обновления смогут отправлять друг другу анимированные стикеры. Об этом говорится на сайте компании.

Также разработчики упростят функцию добавления новых контактов с помощью сканирования QR-кода пользователя. В новой версии специалисты улучшили и функцию групповых видеозвонков. Пользователи смогут совершать их группами до восьми человек, а изображение каждого участника можно будет растянуть на весь экран.

Кроме того, в приложении будет внедрен темный режим, а пользователи устройств на базе KaiOS теперь смогут делиться обновлениями с помощью популярной функции статуса. Обновленная версия будет доступна в новейших версиях WhatsApp в ближайшее время.

Ранее социальная сеть Facebook анонсировала запуск темного режима в мобильном приложении. В компании отметили, что сейчас функция доступна ограниченному числу пользователей.

Темный режим – это функция, которая позволяет автоматически заменить все светлые элементы интерфейса на черные и серые оттенки. С ее помощью удобнее работать с приложением в ночное время.