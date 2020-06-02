Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

11:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В WhatsApp появилась новая схема мошенничества, позволяющая украсть аккаунт, пишет Forbes.
Злоумышленники научились подделывать сообщения от WhatsApp, в которых приложение запрашивает код подтверждения из СМС. К подобному способу взлома преступники прибегали и ранее, подделывая сообщения кого-либо из знакомых потенциальной жертвы. Мошенники просили переслать им код якобы из-за проблем с получением СМС. На самом деле в этот момент они запрашивали доступ к учетной записи жертвы.
В нынешней схеме распознать злоумышленника сложнее. Чтобы обезопасить учетную запись, специалисты советуют установить дополнительный пароль для двухфакторной идентификации.
С апреля мессенджер ограничил пересылку сообщений. Это связано с возможным распространением дезинформации о коронавирусе. Отправлять пересылаемые сообщения можно будет только в один чат за раз.
Старший инженер-программист Avast Войтех Бочек предупредил, что в целях безопасности не следует оставлять номер телефона на форумах, сайтах и на страничках в соцсетях. Если необходимо указать свой контакт, то лучше написать адрес электронной почты. Если учетную запись взломали, важно предупредить об этом друзей или близких, подчеркнул программист.
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