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Технологии

09:41

Эксперт рассказал, какие приложения помогут заработать в интернете

технологии

Фото: Depositphotos/ridofranz

Для заработка в интернете существует большое количество приложений, а также специализированных площадок, где заказчики и исполнители находят друг друга, рассказал директор по продукту финтех-компании "Деньги вперед" Наиль Шарипов в беседе с агентством "Прайм".

В числе приложений для заработка в интернете он назвал Kwork и Workzilla, а в качестве примера площадки, где специалисты сферы IT могут найти заказы, привел UpWork.

Недостатком сервисов эксперт назвал сложность поиска дисциплинированного исполнителя. Однако пользователи, которые регулярно соблюдают сроки и не выходят за границы бюджета, могут постепенно набрать положительные отзывы и оценки, что поможет при дальнейшем поиске заказов.

Заработок исполнителей напрямую зависит от специальности и квалификации. Для начинающих специалистов уровень месячного дохода обычно находится в пределах 10–30 тысяч рублей. В дальнейшем можно увеличить заработок до 100 тысяч рублей.

Заработать еще больше удастся узкопрофильным IT-специалистам. Им стоит предлагать свои услуги на зарубежных площадках, уверен Шарипов.

Ранее эксперты подсчитали, насколько выросло количество желающих работать на удаленке за год. Оказалось, что с января по середину марта 2021 года интерес россиян к удаленной работе вырос на 481% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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