Функционал суперсервиса для участников программы реновации в Москве расширят

12:10
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Функционал суперсервиса для участников программы реновации расширят до конца июня 2021 года, сообщает департамент градостроительной политики столицы.
В пресс-службе ведомства напомнили, что суперсервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации" запустили в ноябре прошлого года. В нем есть инструкции, уведомления, электронные услуги, связанные единым сценарием расселения.
"В I полугодии 2021 года планируется перевести в электронный вид еще две услуги, в их числе подача заявления на помощь в организации переезда и заявка на устранение строительных дефектов", – говорится в сообщении.
По словам руководителя департамента Сергея Левкина, в настоящее время участников программы уведомляют о старте и этапах расселения дома через личный кабинет на mos.ru, электронную почту и по СМС.
Кроме того, горожан уведомляют о необходимости написать заявление по итогам осмотра новой квартиры, а также информируют о согласии или отказе на предложенный вариант, о готовности проекта договора с приглашением на подписание, о подписанном договоре и об устранении строительных дефектов в новой квартире (если они были выявлены) с приглашением на повторный осмотр.
"В случае если житель желает докупить комнату или дополнительную квартиру, ему также поступают онлайн-уведомления с актуальными сведениями", – добавил Левкин.
В феврале 2020 года онлайн-инструкцию "Переезд по программе реновации" признали популярным российским сервисом на рынке недвижимости. Она вошла в топ-10 сервисов, с помощью которых можно получать госуслуги вне специализированных офисов.
Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации 17 новых стартовых площадок. Они находятся в семи административных округах и 14 районах столицы. Площадки расположены в Северном Медведкове, Измайлове, Косино-Ухтомском районе, Новогирееве, Люблине, Бирюлеве Западном, Даниловском, Царицыне, Чертанове Южном, Черемушках, Южном Бутове, Очаково-Матвеевском, Фили-Давыдкове и в Северном Тушине.
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