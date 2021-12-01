Эксперты прокомментировали закон о блокировке сайтов с рекламой финансовых пирамид

15:08
Фото: depositphotos/peshkova
Эксперты в области информационной безопасности Алексей Лукацкий и Александр Власов прокомментировали закон о досудебной блокировке сайтов мошенников, которые содержат рекламу финансовых пирамид. Об этом сообщает RT.
Лукацкий отметил, что любой закон, направленный на борьбу с злоумышленниками, всегда положительно влияет на ситуацию. Однако, по его словам, мошенники создают сайты очень быстро.
"Понятно, что с такой скоростью выявлять и блокировать их невозможно. Но закон все же внесет свою лепту в борьбу, и тогда жить станет чуть проще", – подчеркнул Лукацкий.
В свою очередь, Власов тоже положительно оценил принятый закон.
"Конечно, никуда не денется социальная инженерия, когда людей уговаривают вкладывать деньги в финансовую пирамиду под видом инвестиций, которые будут приносить проценты. Тем не менее это позволит отсечь онлайн-мошенников, которые рассылают "письма счастья" и доверчивые люди переходят по ссылкам", – пояснил Власов, добавив, что нужно и дальше работать в этом направлении.
В России 1 декабря вступил в силу закон, согласно которому мошеннические сайты нелегальных кредитных организаций, финансовых пирамид и фишинговых ресурсов разрешается блокировать во внесудебном порядке.
Блокировка будет осуществляться по инициативе Банка России. Председатель ЦБ и его заместители получили право направлять в Генпрокуратуру данные о распространении в Сети противозаконной информации о получении банковских, страховых и других финансовых услуг.
Новый закон также запрещает размещать в интернете данные, открывающие доступ к информационным системам банков, профессиональных участников рынка ценных бумаг, некредитных финансовых организаций, операторов по переводу денег, а также к базам данных клиентов.
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