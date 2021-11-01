Пользователь Google Maps заметил "черную дыру" в океане

Фото: Google Maps

Пользователь заметил загадочную "черную дыру" на картах Google. Скриншот находки он разместил на сайте Reddit, передает издание Business Insider.

Автор поста случайно обнаружил подозрительный объект, размещенный в океане. Своей находкой он решил поделиться с другими пользователями, спросив у них, чем может быть эта "дыра".

"Что это такое? Это совсем не похоже на остров", – отметил мужчина в подписи к скриншоту.

Один из пользователей предположил, что необычный объект на самом деле является вершиной горы. Другой комментатор заявил, что мужчине удалось заметить на карте Бермудский треугольник.

"Это обломки от разбившегося космического корабля инопланетян", – в шутку предположил третий.

Один из комментаторов объяснил, что это остров под названием Восток, который относится к Республике Кирибати.

"То, что вам кажется черным, на самом деле темно-зеленое. Это очень густой лес", – считает пользователь.

Однако координаты дыры автор поста не предоставил.

Ранее сервис Google Maps показал пользователям фото шоссе в Аризоне (США), которое на снимке кажется бесконечным. Люди решили, что оно похоже на дорогу в рай.

