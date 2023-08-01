Роскомнадзор проверит защищенность iPhone и iPad

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Подведомственное Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) закупит десятки гаджетов зарубежных брендов, включая iPhone и iPad, для проверки их защищенности. Об этом сообщает издание "Ведомости".

Так, за 2,3 миллиона рублей организация закупит 54 устройства. По данным проекта, для проверки необходимо 16 смартфонов iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 14, четыре смартфона iPhone без указания модели и четыре планшета iPad. Также планируется приобрести 21 телефон от других иностранных производителей.

По словам представителя ГРЧЦ, закупка нужна для организации исследования протоколов в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета в России.

До этого сообщалось, что компания Apple сократила прогноз по выпуску базовых моделей iPhone примерно на 2 миллиона из-за возникших сложностей с производством матриц для камер. Однако это было скомпенсировано ростом заказов на более дорогие модели Pro.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко, в свою очередь, напомнила, что IPhone нельзя использовать в служебных целях с точки зрения государственной безопасности. По ее словам, устройства прослушиваются.

В России возник переизбыток iPhone