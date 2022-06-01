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Москва 24

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Технологии

19:04

Эксперт прокомментировал предложение изменить порядок регистрации в соцсетях

технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Регистрация пользователей в российских социальных сетях по паспорту приведет к их массовому оттоку в зарубежные, заявил директор Ассоциации пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

"Они, наверное, думают, что те люди, которые публикуют запрещенный контент, будут публиковать свои паспортные данные. В целом это очень странная история, потому что у правоохранительных органов сегодня есть возможность запрашивать у социальных сетей через суд определенные данные о пользователе и пресекать правонарушения, во-вторых, если пользователь идет в соцсеть намеренно, чтобы делать те или иные нарушения, то запрашивание паспортных данных не поможет здесь", – сообщил он в беседе с Общественной службой новостей.

По словам эксперта, злоумышленники будут вводить чужие паспортные данные.

Ранее зампредседателя СК РФ Елена Леоненко сообщила, что в России необходимо изменить порядок регистрации в соцсетях. Нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент.

По ее словам, данный вопрос требует обсуждения и новых подходов. Она добавила, что пока важными остаются качественный мониторинг в интернете запрещенной информации и ее блокировка.

Более 135 тысяч запрещенных материалов заблокированы с начала 2022 года – Роскомнадзор

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