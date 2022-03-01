Доступ к порталу госуслуг из других стран временно ограничили

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Доступ к порталу госуслуг временно ограничен для пользователей из других стран из-за угрозы хакерских атак. Об этом сообщается на странице правительственного портала "Объясняем.рф" в соцсети "ВКонтакте".

"Портал госуслуг временно недоступен из других стран из-за угрозы DDoS-атак. Решение об ограничении входа было принято для обеспечения работы портала и безопасности данных россиян", – говорится в публикации.

Уточняется, что в настоящее время данный вопрос решают специалисты технической службы. В ближайшее время доступ к сайту восстановят.

Проблемы начались после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России. Уже в понедельник, 28 февраля, сайты Москвы 24, РБК, ТАСС, "Известий" и других российских СМИ подверглись хакерской атаке. При переходе на страницы изданий у пользователей всплывал текст, призывающий к противоправным действиям.

