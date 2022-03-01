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технологии

16:15

В МИД заявили о враждебной РФ пропагандистской деятельности в Google и Meta

технологии

Фото: ТАСС/Zuma

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Олег Гаврилов заявил, что на американских площадках Google и Meta ведется враждебная пропагандистская деятельность.

"Блокируются российские источники информации, осуществляется массовое ограничение доступа к отечественным СМИ, пессимизируется наша поисковая выдача, в то время как фейки беспрепятственно распространяются по Сети, в том числе под видом контекстной рекламы", – приводит слова Гаврилова ТАСС.

Накануне стало известно, что Роскомнадзор потребовал от Google ограничить рекламу, под видом которой передаются сведения о "многочисленных" жертвах Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.

На отдельных отечественных интернет-ресурсах были выявлены сведения демонстрации ложной общественно значимой информации, размещенной в рамках контекстной рекламы Google Ads.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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