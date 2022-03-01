Украинские мобильные операторы отключили связь для телефонов с российскими номерами

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Мобильные операторы Украины заблокировали доступ телефонам с российскими номерами к своим сетям.

Об этом со ссылкой соответствующее заявление украинской Госслужбы специальной связи и защиты информации сообщает РИА Новости.

В украинском ведомстве заявили, что связь является одним из ключевых элементов ведения боевых действий.

Ранее сообщалось, что Национальна хоккейная лига объявила о приостановке работы своих русскоязычных сайтов и социальных сетей.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.