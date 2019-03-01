В Роскачестве рассказали, как бороться с прослушкой смартфонов

Эксперты Роскачества дали рекомендации по защите смартфонов от прослушки.
Пользователям следует внимательно относиться к запросам доступа к личным данным от непроверенных приложений. Нужно ограничить доступ мессенджеров и прочих приложений к микрофону и не использовать аудиосообщения. Запись и обработка данных чаще всего начинается после произнесения слов-триггеров "Окей, Google", "Привет, Siri".
"Они ждут от нас ключевые слова и поэтому слушают и анализируют всю поступающую информацию", – цитирует "Российская газета" руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова.
Также специалисты Роскачества рекомендуют устанавливать приложения только из официальных магазинов, а также постоянно обновлять операционную систему.
Ранее сообщалось, что продажи телефона "Круиз-К" с криптозащитой начались в России. Стоимость аппарата составляет порядка 85 тысяч рублей. Владелец такого телефона может быть "абсолютно спокоен" за свои звонки как внутри компании, так и вне, если у адресата стоит такой же аппарат IP-телефонии. Купить его может только юридическое лицо, количество приобретаемых экземпляров не ограничено.
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