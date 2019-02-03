Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

05:49

Российский телефон с защитой от прослушки появился в продаже

технологии наука

05:49

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/ AllaSerebrina

Продажи телефона "Круиз-К" с криптозащитой начались в России. Стоимость аппарата составляет порядка 85 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех", которая разработала телефон.

Отмечается, что физическое лицо в розницу продукт купить не сможет, тогда как "юридическому лицу можно продать любое количество".

В холдинге указали, что "Круиз-К" имеет сертификат ФСБ о соответствии требованиям к средствам криптографической защиты.

На устройстве установлена операционная система собственной разработки. Информация о других характеристиках носит закрытый характер.

Владелец такого телефона может быть "абсолютно спокоен" за свои звонки как внутри компании, так и вне, если у адресата стоит такой же аппарат IP-телефонии.

В 2018 году "Ростех" представил отечественный аналог Skype – систему IVA AVES-S. Как и "Круиз-К", мессенджер предназначен для государственных ведомств и промышленных предприятий.

Система создает защищенные конференции с формате Full HD, позволяет вести переписку в чате, совместно работать над документами, проводить онлайн-опросы и показывать презентации.

Читайте также

технологии наука

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика