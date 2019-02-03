Российский телефон с защитой от прослушки появился в продаже

Продажи телефона "Круиз-К" с криптозащитой начались в России. Стоимость аппарата составляет порядка 85 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех", которая разработала телефон.
Отмечается, что физическое лицо в розницу продукт купить не сможет, тогда как "юридическому лицу можно продать любое количество".
В холдинге указали, что "Круиз-К" имеет сертификат ФСБ о соответствии требованиям к средствам криптографической защиты.
На устройстве установлена операционная система собственной разработки. Информация о других характеристиках носит закрытый характер.
Владелец такого телефона может быть "абсолютно спокоен" за свои звонки как внутри компании, так и вне, если у адресата стоит такой же аппарат IP-телефонии.
В 2018 году "Ростех" представил отечественный аналог Skype – систему IVA AVES-S. Как и "Круиз-К", мессенджер предназначен для государственных ведомств и промышленных предприятий.
Система создает защищенные конференции с формате Full HD, позволяет вести переписку в чате, совместно работать над документами, проводить онлайн-опросы и показывать презентации.
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