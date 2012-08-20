МГТС предупредит абонентов о новом порядке набора номеров

К 1 сентября все телефонные линии МГТС будут окончательно переведены на десятизначный формат набора номера с префиксом "8". В случае неправильного набора телефонного номера вызывающий абонент услышит сообщение автоинформатора о новом порядке набора, сообщает пресс-служба ОАО "Московская городская телефонная сеть".

С 1 июля на сети МГТС введена десятизначная нумерация московских городских телефонных номеров. Чтобы жители успели привыкнуть к нововведениям, первое время действовал двойной формат набора городских телефонных номеров: прежний семизначный и новый десятизначный формат с префиксом "8". В период с середины августа до 1 сентября все телефонные номера МГТС будут полностью переведены на новый формат набора номера, при семизначном наборе номера соединения устанавливаться не будут.

При ошибочном наборе номера абонент услышит следующую фразу автоинформатора: "Порядок набора номера для установления местных телефонных соединений изменен. Набирайте восемь, код четыре девять пять или четыре девять девять, далее семизначный номер вызываемого абонента. Дополнительная информация по телефону 8 495 636-06-36 или на сайте mgts.ru".

Схема нового порядка набора телефонного номера:

8 – (495 / 499 / 498) – ХХХ ХХ ХХ

Телефонные соединения между кодами "495", "498", "499" тарифицируются как местные. Соединения абонентов в этих кодах с абонентами в коде "496" являются междугородными.

Порядок набора при междугородных международных соединениях, а также порядок набора номеров экстренных служб 01, 02, 03, 04, информационно-справочных служб 09 и 009 не изменится.