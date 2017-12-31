Суд арестовал на 2 месяца обвиняемого в теракте в магазине Санкт-Петербурга

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Дмитрия Лукьяненко арестовали по делу о теракте в магазине в Санкт-Петербурге на два месяца. Решение принял Калининский районный суд

города.

"Калининский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Лукьяненко сроком до 28 февраля 2018 года", – цитирует ТАСС объединенную пресс-службу судов.

Ранее сообщалось, что СК РФ переквалифицировал дело о взрыве в Санкт-Петербурге и расследует его как теракт. До этого велось следствие по покушению на убийство.

Кроме того, отмечалось, что экспертизы доказывают причастность обвиняемого к совершению преступления. Планируется провести психиатрическую экспертизу, поскольку мужчина с 19 лет состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Инцидент произошел в среду, 27 декабря в магазине "Перекресток". Самодельная бомба, начиненная поражающими элементами, сработала в камере хранения. В результате взрыва пострадали 18 человек.

Ответственность за взрыв в магазине на себя взяла запрещенная в РФ и других странах террористическая организация "Исламское государство".