Дело о взрыве в магазине в Петербурге переквалифицировали на статью о теракте

31 декабря, 16:20
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Следственный комитет переквалифицировал дело о взрыве в магазине в Санкт-Петербурге в теракт. Ранее происшествие рассматривали как покушение на убийство.
Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, следователи уже предъявили задержанному подозреваемому обвинения, в суд направлено ходатайство об аресте.
"В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что обвиняемый умышленно изготовил и заложил самодельное взрывное устройство. Недалеко от места взрыва он также спрятал две флэшки, на которых содержалась информация о причинах совершенного деяния и фотографии взрывного устройства", – заявила Петренко.
Отмечается также что следственные действия и экспертизы подтверждают причастность обвиняемого к совершению преступления.
Кроме того, планируется провести судебную психиатрическую экспертизу ментального здоровья задержанного. По данным представителя СК, он наблюдался в психоневрологическом диспансере с 19 лет. Планируется оценить ментальное здоровье мужчины не только в момент совершения преступления, но и задолго до него.
Инцидент произошел в среду, 27 декабря в магазине "Перекресток". Самодельная бомба, начиненная поражающими элементами, сработала в камере хранения. В результате взрыва пострадали 18 человек.
Ответственность за взрыв в магазине на себя взяла запрещенная в РФ и других странах террористическая организация "Исламское государство".
О задержании подозреваемого сообщалось 30 декабря. Предполагаемого террориста задержали сотрудники ФСБ РФ, после чего мужчину передали Следственному комитету РФ.
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