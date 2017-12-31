Дело о взрыве в магазине в Петербурге переквалифицировали на статью о теракте

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Следственный комитет переквалифицировал дело о взрыве в магазине в Санкт-Петербурге в теракт. Ранее происшествие рассматривали как покушение на убийство.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, следователи уже предъявили задержанному подозреваемому обвинения, в суд направлено ходатайство об аресте.

"В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что обвиняемый умышленно изготовил и заложил самодельное взрывное устройство. Недалеко от места взрыва он также спрятал две флэшки, на которых содержалась информация о причинах совершенного деяния и фотографии взрывного устройства", – заявила Петренко.

Отмечается также что следственные действия и экспертизы подтверждают причастность обвиняемого к совершению преступления.

Кроме того, планируется провести судебную психиатрическую экспертизу ментального здоровья задержанного. По данным представителя СК, он наблюдался в психоневрологическом диспансере с 19 лет. Планируется оценить ментальное здоровье мужчины не только в момент совершения преступления, но и задолго до него.

Инцидент произошел в среду, 27 декабря в магазине "Перекресток". Самодельная бомба, начиненная поражающими элементами, сработала в камере хранения. В результате взрыва пострадали 18 человек.

Ответственность за взрыв в магазине на себя взяла запрещенная в РФ и других странах террористическая организация "Исламское государство".

О задержании подозреваемого сообщалось 30 декабря. Предполагаемого террориста задержали сотрудники ФСБ РФ, после чего мужчину передали Следственному комитету РФ.